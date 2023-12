Decori di Natale fai da te | 8 idee facili per l’albero

Leggi su dilei

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Si avvicina il momento più magico dell’anno: è già tempo di tirare fuori addobbi e lucine, per dare alla vostra casa una splendida atmosfera natalizia. Forse la tradizione più bella di queste feste èdi, da decorare rigorosamente in famiglia. E Siete a corto di ninnoli da appendere tra i rami? Nessuna paura: con un po’ di fai da te, potrete realizzare decine dispettacolari con materiale di recupero (e a costo quasi zero!), magari intrattenendo anche i più piccini. Scopriamo insieme 8semplici e originali da copiare subito. Addobbi con i bastoncini di legno Se avete in casa dei bambini, probabilmente saprete già che i bastoncini di legno dei gelati e dei ghiaccioli si rivelano un preziosissimo materiale di recupero per tanti lavoretti. Se ve ne è avanzato qualcuno dalla scorsa estate, potete ...