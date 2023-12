Debutto da solista di Andrea Satta | fuori “Niente di nuovo tranne te”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Roma, 1 dic. (askanews) – É uscito venerdì 1 dicembre “dite”, il primo albumdi, il cantante dei Têtes De Bois, dodici tracce profonde e coinvolgenti nelle quali è condensata una lunga vita artistica e professionale. In alcune di queste l’artista ha coinvolto ospiti importanti come Paolo Benvegnù, Daniele Silvestri e Giovanni Truppi. Fra i brani presenti nel disco anche “Coupon”, da cui è stato realizzato un cortometraggio cinematografico con il titolo “Coupon – il film della felicità” per la regia di Agostino Ferrente e presentatoconcorso in anteprima al 41mo Torino Film Festival lo scorso 29 novembre. Fra i protagonisti di questo “mini musicarello” semi-muto l’ex segretario del Pd Pier Luigi Bersani (alla sua prima ...