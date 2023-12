(Di venerdì 1 dicembre 2023) ROMA - Le 'vacanze' potrebbero finireper Daniele De, che sembra vicinissimo al ritorno in. Dopo le esperienze nello staff della Nazionale come assistente dell'ex ct Roberto ...

Altre News in Rete:

De Rossi può tornare presto in panchina: un club storico lo aspetta

ROMA - Le 'vacanze' potrebbero finire presto per Daniele De, che sembra vicinissimo al ritorno in panchina . Dopo le esperienze nello staff della Nazionale come assistente dell'ex ct Roberto Mancini e l'esperienza in Serie B alla guida della Spa l (presa ...

De Rossi può tornare presto in panchina: un club storico lo aspetta Corriere dello Sport