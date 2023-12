De Roon | 'Altro che ciclo finito all'Atalanta'

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il mediano olandese dell', Marten decommenta la qualificazione agli ottavi di finale in Europa League dopo il pareggio per...

Pagelle di Atalanta - Sporting 1 - 1: Scamacca segna e spreca, giallo Koopmeiners, Djimsiti da incubo

Tutt'. In una circostanza Gyokeres gli scappa via e per poco non segna. Male sul gol di ... De6: Contro il Napoli la sua assenza s'è avvertita eccome. Rispetto al connazionale Koopmeiners ...

Atalanta - Sporting (1-1) Europa League 2023 la Repubblica

Un altro Napoli, si è ritrovato anche nella sconfitta: e ora sfida Inter e Juventus Sky Sport

Atalanta vince 1-0 sullo Sporting Lisbona

Atalanta e Sporting Lisbona si dividono la posta in palio: 1-1 il risultato finale. Scamacca porta in vantaggio i bergamaschi, Edwards pareggia per i portoghesi. Ammoniti Inacio, Lookman, Scalvini, Ko ...

Le pagelle. Djimsiti in sofferenza. Scalvini non delude. De Roon fa il suo

È uscito zoppicante. 85’ Holm sv HATEBOER 6. Ha fatto il suo sulla corsia destra ma senza mai affondare in avanti. DE ROON 6,5. Come sempre cerniera tra difesa e centrocampo tra recuperi, impostazione ...