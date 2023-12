De Luca beve e l’acqua gli va di traverso | “Ministri portano seccia… ma io sono attrezzato”

Leggi su ilfattoquotidiano

"Avessimo degli scienziati… e invece abbiamo qualche esempio di statista, come uno che fermato un treno per venire a inaugurare un giardino realizzato dai carabinieri. Noi dobbiamo interloquire con questi soggetti". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, a Caivano per l'inaugurazione del nuovo sportello Sportello Lavoro, riferendosi al ministro Francesco Lollobrigida. De, a un certo punto, ha bevuto un bicchiere d'acqua egli è andata di: "Questi soggettipure seccia – ha aggiunto –maledettamente seccia".