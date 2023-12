Darti acqua come un amuleto | la storia di Hayat e della comunità drusa della Siria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) di Federica Pistono* Al di fuori di una ristretta cerchia di specialisti, ben pochi sono i lettori italiani a conoscenza di usi e costumi, che pure costituisce la terza minoranza religiosa del paese. I drusi formano un gruppo di circa un milione di persone, consparse anche in Libano, Israele e Giordania. La loro religione incorpora elementi tratti da Islam, cristianesimo ed ebraismo, con influenzefilosofia greca e dell’induismo, caratterizzandosi per la credenza nella metempsicosi: il numero delle anime umane è fisso e non può aumentare né diminuire, ed esse trasmigrano in vari corpi in esistenze successive. In, la maggior parte dei drusi vive in ...