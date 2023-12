Danza e moda | una lunga storia d’amore | un libro racconta il New York City Ballet

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Life&People.it Il 2024 ormai bussa alle porte annunciando un carico di importanti anniversari da festeggiare nel nuovo anno. Primo fra tutti un centenario che lega indissolubilmente il mondo dellae quello dell’haute couture. Il prossimo 20 giugno sarà trascorso, infatti, esattamente un secolo della sera in cui il Théâtre des Champs-Élysées vide in scena costumi firmati da Coco Chanel. “Le train bleu” è il titolo dello spettacolo, con coreografie di Sergej Djagilev e soggetto di Jean Cocteau, che iti Russi presentano agli inizi dell’estate del 1924. Quel giorno itori appaiono sul palco avvolti in creazioni della Regina dellafrancese. Sono, quindi, trascorsi quasi cento anni dalla prima volta in cui una stilista ha abbracciato l’eleganza dellatrasformandola in ...