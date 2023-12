Danza | alla Scala debutta ‘Coppelia’ riletta dal russo Ratmansky

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 1 dicembre 2023) (Adnkronos) –il 17 dicembre in una nuova versione coreografica, firmata dal coreografoAlexeinata per il corpo di ballo, i primi ballerini, le étoile guidati da Manuel Legris. Rappresentata per la prima volta nel 1870 all’Opéra di Parigi, sulla musica di Léo Delibes, ‘Coppélia’ si annovera tra i capolavori del repertorio del balletto. Molte sono state le versioni coreografiche di questo titolo, documentatofin dfine dell’Ottocento. L’ultima produzione per il Balletto scaligero risale al 2009. Il linguaggio di Alexei, per questa nuova produzione, si dipana sulla musica di Delibes, tra le più amate partiture di balletto, ricchissima di ...