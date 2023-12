Daniel Pennac | lo scrittore umile che insegna a leggere

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Oggi è il compleanno dichioni, in arte, uno dei più noti scrittori di letteratura per ragazzi al mondo. Dal celeberrimo ciclo di Malaussène agli innnumerevoli albi illustrati assieme ad artisti dal respiro internazionale,è uno degli autori viventi che meglio incarna lo spirito della letteratura per ragazzi, ricoprendo magistralmente il difficile ruolo che spetta a unodi libri destinati a un pubblico più giovane. Specializzarsi in questo genere è infatti uno dei più complessi, ma al tempo stesso preziosi compiti che un letterato possa decidere di svolgere. Dopo tutto è proprio all’età delle nostre scuole medie che i ragazzi vivono quel periodo di transizione dalla letteratura per l’infanzia a quella per adulti. Eppure questo è anche il ...