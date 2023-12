D’Angelo | “Interoperabilità fa dialogare i sistemi informativi delle singole amministrazioni a vantaggio dell’utente”

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 1 dicembre 2023) (Adnkronos) – D'Angelo: “vuol dire mettersi dal punto di vista dell'utente affinché possa usufruire dei servizi in modo trasversale, passando da un'amministrazione all'altra in modo del tutto trasparente; vuol dire far, pubbliche e private, senza spostare il dato. Questo riduce costi ed errori” ha detto Massimiliano D'Angelo, direttore tecnologie, informatica, innovazione INPS intervenuto al “panel Stakeholder Tecnologia e innovazione” in occasione dell'evento conclusivocelebrazioni del 125° anniversario dell’INPS. "https://nuovasocieta.it/wp-content/uploads/2023/12/intervista-dangelo.mp4"— [email protected] (Web Info) L'articolo proviene da Nuova Società.