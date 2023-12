Dall' equitazione ai Parioli ai campi da tennis al Flaminio Circoli sportivi vip e non solo travolti dai debiti I nomi

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Piscine,dae scuole calcio, poi calcetto e bar e ristoranti: tutti insieme rischiano di chiudere perchéda un mare ditra canoni non pagati, “buffi” del passato e cartelle esattoriali già iscritte a ruolo. Segui su affaritaliani.it

Altre News in Rete:

Piero d'Inzeo, un monumento

Questo anzi è un bellissimo messaggio molto ben proposto'autore dell'opera. Ma la ... 'cittadini' dell'italiana. Questo monumento lo ricorderà per sempre.

Piero d’Inzeo, un monumento CavalloMagazine

Federazione Italiana Sport Equestri FISE

Olimpiadi 2024, non solo sport, non solo Parigi. In Francia è già partita una lunga stagione di arte, cultura e moda

Ma anche fuori dall’Ile de France molte altre zone saranno illuminate dai Giochi: l’equitazione nella reggia di Versailles, la pallamano a Lille, il tiro a volo a Chateau Roux nella regione Centre-Val ...

Kim Kardashian sfoggia una Birkin gigante: la borsa vale più di 100mila euro

Si tratta della prima delle borse Hermès nata all'inizio del Novecento e creata per trasportare le selle e gli stivali da equitazione. Per rispondere a questa esigenza, la borsa non replica le ...