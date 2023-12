“Da Schlein silenzio inquietante Ora condanni le femministe”

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 1 dicembre 2023) “Questa mattina siamo venuti in ufficio e guardate cosa abbiamo trovato?”.?Iniziava così il video denuncia di Jacopo Coghe, vicepresidente di Pro Vita & Famiglia, mentre mostra le serrande della sede della Onlus “magicamente” ripulite e imbiancate dagli addetti del comune.?Non si spengono le polemiche per l’assalto alla sede della Onlus di sabato scorso durante la manifestazione contro la violenza sulle donne promossa da Non una di meno. La politica discute, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri tace e intanto l’associazione, tramite la portavoce Maria Rachele Ruiu, accusa “l’da parte della sinistra contro “fatti così violenti e cruenti”. ” Maria Rachele, perché questa assenza da parte del sindaco e tutta questa fretta nel ripulire tutto? “Ildie di Gualtieri è ...