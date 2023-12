Da Ferrari a Red Bull | il trasferimento improvviso è ufficiale

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Notizia a sorpresa nel paddock di Formula Uno dopo il finale di stagione: lascia il pilota diper accasarsi alla Red. Il, è già. Da pochi giorni è terminato il campionato di Formula Uno, che ha visto trionfare in maniera incontrastata nuovamente Max Verstappen. Una stagione da leader indiscusso per l’olandese, che ora già mette nel mirino il prossimo campionato, con la speranza di mantenere questi livelli. Nulla ha potuto neanche il suo compagno Sergio Perez: la parità di macchina sembra non aver esaltato le caratteristiche del pilota messicano, alla ricerca di se stesso anche per dare segnali importanti a Red. Diverse, infatti, le voci che lo vorrebbero lontano anche dalla scuderia, ma al momento tutto lascia intendere che non ci ...