Cucinotta madrina della seconda edizione del Premio internazionale Città di Gioacchino da Fiore

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 1 dicembre 2023) (Adnkronos) – Domani alle ore 17 nell’Abbazia florense di San Giovanni in, si terrà ladeldida, con la consegna del riconoscimento a insigni scienziati e accademici, a giornalisti di punta, a campioni dello sport e a illustri personalità dell’impegno civile. Lo ricorda, in una nota, la sindaca di San Giovanni in, Rosaria Succurro, che aggiunge: ''del, presentato da Ugo Floro e Francesca Russo, sarà l’attrice Maria Grazia. Contestualmente, ilSezione speciale verrà conferito in memoria di Rita Pisano, grande donna delle istituzioni e ...