Cpr di Milano | perquisizione della Guardia di Finanza per frode nelle pubbliche forniture

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Perquisizioni in corso al Cpr di via Corelli a. Ladi, questa mattina, ha effettuato sopralluoghi e acquisizioni, su delegaProcura, nell'ambito di un'indagine per frodi dellee turbata libertà degli incanti. Secondo l’ipotesi investigativa, i reati sarebbero stati realizzati dalla società che si è aggiudicata l'appalto per la gestione del centro. E' in corso anche la notifica di informazioni di garanzia: gli avvisi sono indirizzati alla società che gestisce il centro ma anche a persone fisiche, come l'amministratore di fatto e di dirittosocietà.