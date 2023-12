Covid | maxi-truffa da 6 milioni di euro Porsche | Rolex e navi | chi finisce nel mirino

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Unaconfisca. Nel dettaglio tre imbarcazioni, cinque veicoli, tra cui dueCayenne, otto orologie otto penne Montblanc, insieme a quote societarie del valore di quasi 14milae disponibilità finanziarie per circa 120mila. La confisca ha colpito tre imprenditori di Cagliari - marito, moglie e sorella dell'uomo - che risultano attualmente indagati per una presunta e indebita percezione di denari pubblici, utilizzo di denaro, beni o vantaggi di provenienza illecita e auto-riciclaggio. Il tutto nell'ambito della pandemia: si tratta di denari per un totale di 6diprovenienti dai ristori-. I tre indagati, già incappati in passato in problemi giudiziari per reati simili, sono accusati di aver orchestrato la ...