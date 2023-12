(Di venerdì 1 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nella settimana 23-29 novembre, secondo i dati del bollettino settimanale-19 del ministero della Salute, si registrano 52.177positivi con una variazione di +16,1% rispetto alla settimana precedente. Sono 291 i deceduti, con una variazione di +23,8% rispetto alla settimana precedente (235), mentre 277.938 i tamponi effettuati, con una variazione di +9% rispetto alla settimana precedente. Il tasso di positività è del 18,8% con una variazione di +1,1% rispetto alla settimana precedente (17,6%). Il tasso di occupazione in area medica relativo al 29 novembre è pari al 9,2% (5.741 ricoverati), rispetto a 7,7% (4.811 ricoverati) del 22 novembre. Il tasso di occupazione in terapia intensiva relativo al 29 novembre è pari al 1,9% (170 ricoverati), rispetto a 1,5% (137 ricoverati) del 22 novembre. “I dati ...

Altre News in Rete:

Polmoniti da mycoplasma nei bambini, l'Istituto superiore di sanità: due casi in Italia

... inclusa l'influenza, che è in. La polmonite da Mycoplasma è aumentata negli ultimi due ... ha spiegato nei giorni scorsi Maria Van Kerkhove, responsabile tecnica per la pandemia didell'...

Covid in aumento in Italia: 52.175 contagi, + 16% settimanale Il Sole 24 ORE

Covid oggi Italia, bollettino contagi e decessi: i dati dell'ultima settimana Adnkronos

Covid, in aumento nuovi casi e ricoveri

ROMA (ITALPRESS) - Nella settimana 23-29 novembre, secondo i dati del bollettino settimanale Covid-19 del ministero della Salute, si registrano 52.177 nuovi casi positivi con una variazione di +16,1% ...

Chi può permettersi una dieta sana nel mondo

Questo indicatore che trovate nel grafico in alto esprime la percentuale della popolazione totale che non può permettersi una dieta sana. Una dieta sana è considerata inaccessibile in un Paese quando ...