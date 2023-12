Covid | casi in salita | ricoveri e morti Tutte le regole da seguire su isolamento e vaccini

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Continuano ad aumentare idiin Italia: superata la soglia di 50mila. L’aumento dei positivi è inferiore rispetto a quello della settimana scorsa: 17% contro il 30%. Il numero di infezioni registrate è 52.157. Secondo gli esperti però questi numeri sono sottostimati perché ormai quasi nessuno si reca a fare un tampone ufficiale. Per questo bisogna tenere d’occhio soprattutto l’andamento die decessi. L’invito alle persone positive è ovviamente quello di restare a casa, anche se non ci sono più obblighi di quarantena.Leggi anche:, il post di Crisanti scatena la bufera social: “Sono positivo, servono misure di contenimento” I numeri comunque parlano chiaro. L’incidenza settimanale per 100mila abitanti èa 89, contro il 76 di sette giorni fa. L’incidenza più elevata è ...