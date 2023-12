Covid | casi ancora in aumento +17% | in risalita anche i ricoveri

Leggi su agi

(Di venerdì 1 dicembre 2023) AGI -in, per la terza settimana consecutiva, iin Italia. Nel periodo 23-29 novembre i nuovi contagi sono stati 52.175, +17,1% rispetto alla settimana precedente. L'incidenza sale a 89per centomila abitanti (era 76 per centomila sette giorni fa e 58 per centomila due settimane fa). E' quanto emerge dal report settimanale di monitoraggio. L'incidenza più elevata si registra in Veneto (183 per centomila), la più bassa in Sicilia (1 per centomila). In crescita: le terapie intensive occupate sono 170, l'19% del totale (era l'1,5%), mentre iordinari sono 5.741, il 9,2% del totale (era il 7,7%). L'indice Rt è sostanzialmente stabile a 1,09 (era 1,12),sopra la soglia ...