Così vive una persona con Hiv nel 2023 | il racconto fotografico di Giovanni Pigliapochi – Il video

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Un progettoper rielaborare il trauma, depotenziare lo stigma legato all’Hiv.ha 34 anni,a Milano, nel 2019 scopre di essere sieropositivo. «La mia fortuna/sfortuna – racconta a Open – è di essermene accorto dopo due settimane dal contagio». L’arrivo di una febbre altissima, la perdita di oltre 10 chili in pochi giorni, i muscoli indeboliti. Tutti sintomi che confermano la diagnosi, che arriverà di lì a poco. Neldovrebbe essere ormai chiaro a tutti: di Hiv non si muore. Con i farmaci antiretrovirali che impediscono al virus di moltiplicarsi l’aspettativa di vita è uguale a quella di unaHiv negativa. U=U sintetizza questa rivoluzione, Undetectable equals Untransmittable, non rilevabile è uguale a non trasmissibile. ...