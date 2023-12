Cosa sono in grado di fare i magistrati | di cosa ho paura | la denuncia di Vittorio Feltri

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) "Da almeno 40 anni sento parlare della necessità di ristrutturare un po' la carta deima finora non siamo riusciti aniente, perché evidentemente la casta deiè indi elevare dei muri per difendersi":lo ha detto a David Parenzo a L'Aria che tira su La7. La preoccupazione del direttore editoriale del Giornale è che anche questa volta "non riusciremo a combinare niente. Almeno questo è il mio timore". Il polverone su questo tema si è alzato dopo alcune dichiarazioni rilasciate dal ministro della Difesa Guido Crosetto in un'intervista al Corriere della Sera. In particolare, l'esponente di spicco di FdI aveva parlato di una possibile spallata giudiziaria al governo Meloni. Secondo il fondatore di Libero, "inon ...