Cosa sentivo dire alle riunioni del Milan | bomba-Maldini | umiliazione definitiva

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Quello di Paoloa Repubblica è uno sfogo duro e sentito. Dopo un lungo silenzio l'ex dirigente delha deciso di parlare attaccando l'attuale società che lo ha messo alla porta insieme a Massara.non ha usato giri di parole e ha messo nel mirino proprio chi lo avrebbe osteggiato sia nelletecniche che anche nella gestione societaria: "Ogni giocatore che è stato preso è stato scelto da me, Boban e Massara, ogni scelta condivisa con l'ad e con la proprietà – ha detto – Ma la firma era sempre di qualcun altro che avallava l'operazione. Più o meno sono 35-40 i giocatori del nostro ciclo e io non ho firmato i contratti per nessuno di loro, neanche per quelli in prestito, perché non avevo il potere di firma, non l'ho mai voluto". Poi l'affondo più pesante: "spesso: ‘Io ...