Cosa fare gratis a Roma il weekend di sabato 2 e domenica 3 dicembre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il primodidiè ricco di appuntamenti per chi vuole vivere la Capitale e tutte le sue opportunità. Ildi2 eè all’insegna dei Museiil primo del mese, ricorrenza per cui saranno aperte gratuitamente le porte dei Musei capitolini e civici, così come saranno a ingresso gratuito le ville storiche della Regione Lazio. Continuano le sagre sai sapori tipicamente autunnali ae le rassegne culturali, le rassegne e i mercatini vintage. Sono tantissime le occasioni per vivere la Capitale tra teatro, musica, incontri letterari, mercatini, stand culinari e visite all’aria aperta. Ecco alcune proposte, rigorosoamente gratuite, per il prossimo. Musei ...