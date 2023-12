Cosa esce oggi su Netflix | NOW | Prime | Infinity | 1 12 23

Leggi su latuafonte

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Ecco quali sono i film e le serie TV in uscita nella giornata di venerdì 1° dicembre 2023 sulle principali piattaforme di streaming. Da Barbie a La figlia Oscura, sono diversi i nuovi titoli accolti dai portali più noti. Vediamo insieme quali sono. Barbie su+, la trama Leggi anche: Barbie, Margot Robbie: “Ecco la mia dieta e il mio allenamento” Leggi anche: Barbie: la storia tra vero nome, biografia, Ken e curiosità Con Margot Robbie e Ryan Gosling, il film vede protagonista Barbie, la quale vive a Barbie Land. In quanto non è una bambola dall’aspetto perfetto, viene cacciata dal paese. Non ha un posto dove andare e così decide di partire per il mondo umano, alla ricerca della felicità. Non ci resta che il crimine – La serie, trama e dove vederlo NOWSu Sky Serie e NOW arriva Non ci resta che il crimine – La serie. La trilogia ...