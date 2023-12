CORRIERE – La scelta di Mazzarri per Napoli-Inter | Osimhen torna titolare

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Le scelte di Walterin vista della sfida di campionato tra: Victortornerà, ecco lasul terzino sinistro. NOTIZIE CALCIO. Ilsi prepara per la sfida contro l‘, con Walterche sembra aver già preso alcune decisioni per la formazione. Dopo la partita di Champions League contro il Real Madrid, gli azzurri si sono dedicati agli allenamenti presso l’SSCN Konami Training Center in vista del match di domenica sera allo Stadio Maradona alle ore 20.45, valido per la 14esima giornata di Serie A. L’edizione odierna deldello Sport ha sondato le possibili scelte tattiche diin vista di questo impegnativo ...