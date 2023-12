CORIPET e Mercatò | continua l' impegno per la sostenibilità ambientale

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) (Adnkronos) - Presto nuovi eco-compattatori di bottiglie in PET presso idi Cisano sul Neva e Ceriale. Milano, 1 dicembre 2023 - In un'epoca in cui la tutelaassume un ruolo di crescente rilievo nella società e nelle nostre vite, la gestione della plastica monouso e le relative abitudini di consumo quotidiano sono temi oggi più che mai di interesse generale. In questo contesto, l'da parte delle aziende della GDO che quotidianamente incontrano grandi numeri di persone può fare la differenza. È il caso di Dimar SpA (Azienda con sede a Roreto di Cherasco – CN) che, attraverso l'insegnada anni collabora attivamente con, consorzio riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente che riunisce produttori, converter e riciclatori di bottiglie in PET con l'obiettivo di ...