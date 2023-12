(Di venerdì 1 dicembre 2023) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "E' arrivato in questi giorni, mentre seguiamononostante le delusioni, un, quello deland Demage". Così Ellyal congresso di Legambiente.

Altre News in Rete:

Cop 28, Vaccari (Pd): "Una scommessa per l'agricoltura"

Questa non è una novità ma una sfida che in primis la Fao lancerà alla. 'La crisi climatica e ... Parole che abbiamo ribadito ieri per bocca della nostra segretaria Ellyal Congresso della ...

Cop28: Schlein, 'fondo Loss and Damage primo timido passo avanti' Gazzetta di Reggio

L’intervento di Giorgia Meloni sul clima alla COP28 Una mera ... Greenpeace

Greenpeace, Meloni e i suoi ministri parlano poco di clima

I leader politici italiani continuano a parlare pochissimo di crisi climatica, anche in quei mesi in cui gli eventi climatici estremi hanno trovato maggiore spazio sui mezzi d'informazione. Lo ...

Schlein: "Questo Governo taglia sulla sanita' pubblica e contrasta salario minimo"

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...