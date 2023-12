Cop28 | Re Carlo | ' pianeta si salva insieme | basta ignorare conseguenza nostre azioni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Dubai, 1 dic. (Adnkronos) - "Affrontare" la crisi climatica "è un compito che spetta a tutti noi. Il cambiamento arriverà lavorandoe rendendo più semplice l'adozione di decisioni che sosterranno il nostro mondo, piuttosto che andare avanti come se non ci fossero limiti o come se lenon avessero conseguenze". Lo ha detto Red'Inghilterra al vertice mondiale per la crisi climatica in corso a Dubai "L'armonia con la natura deve essere mantenuta. La terra non ci appartiene. Noi apparteniamo alla terra", ha detto inoltre il monarca.