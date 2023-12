Cop28 | obiettivo decarbonizzazione La strategia italiana spiegata da Pichetto Fratin

Leggi su formiche

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Dopo la Cop27, che ha fortemente privilegiato le discussioni e le decisioni legate al tema del finanziamento per il clima e lasciato indietro temi importanti quali la riduzione per le emissioni e l’adattamento, il negoziato allaè particolarmente rilevante per decidere sul “bilancio globale”. Il Global stocktake (Gst), un processo per rivedere e valutare quanto è stato fatto collettivamente fino a oggi. È pensato per aiutare le parti a rivedere i propri impegni nazionali e intraprendere azioni ambiziose nei tre pilastri dell’accordo: riduzione delle emissioni per contenere l’aumento della temperatura entro la soglia critica di 1,5 gradi, adattamento e finanza per il clima. Proprio per la sua natura trasversale, auspichiamo che la decisione sul Gst diventi anche lo spazio nel quale discutere i temi più generali ma di importanza fondamentale, come quello della ...