(Di venerdì 1 dicembre 2023) Dubai, 1 dic. (Adnkronos) - A margine dei lavori della Cop 28, laGiorgiasi è intrattenuto con il primo ministro, Abiy Ahmed, con il quale è stato affrontato il tema della collaborazione bilaterale anche nei settori dell'agricoltura e dell'adattamento ai cambiamenti climatici. E' stata trattata, inoltre - informa Palazzo Chigi - la questione dell'indebitamento dei Paesi Africani ed è stata sottolineata l'importanza deglie dellada, nello spirito del Piano Mattei per l'Africa. Tema che sarà al centro della Conferenza Italia-Africa di fine gennaio".

Altre News in Rete:

Meloni e Modi scherzano alla Cop 28: sui social nasce l'hashtag #melodi

Chi se non loro, il presidente del Consiglio, Giorgia, e il primo ministro indiano, ... in particolare sui social, così tanto che oggi, 1 dicembre, i due si sono ritrovati vicini alladi ...

Cop28, Meloni: "Ad Africa non serve beneficenza, ma competere ad armi pari" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Clima, Meloni: da Italia 100 milioni per gli obiettivi della Cop28 Tiscali Notizie

Cop28: Meloni vede premier etiope, focus su investimenti e cooperazione alla pari

Dubai, 1 dic. (Adnkronos) - A margine dei lavori della Cop 28, la premier Giorgia Meloni si è intrattenuto con il primo ministro etiope, Abiy Ahmed, con il quale è stato affrontato il tema della colla ...

Cop28, Meloni a Dubai: "Dall'Italia 100 milioni al fondo per i Paesi vulnerabili"

Più di 140 capi di Stato a Dubai per spiegare come intendono onorare e rilanciare gli impegni per risolvere una crisi climatica sempre più ...