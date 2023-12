Cop28 | Meloni | “Da Italia 100 milioni di euro per Fondo Loss and Damage”

(Di venerdì 1 dicembre 2023) L'annuncio della premier al vertice "Contribuiremo anche aland" per dare una mano "al raggiungimento degli obiettivi di questacon 100di". Lo ha annunciato la premier Giorgia, intervenendo al vertice 'Transforming Food Systems in the face of Climate Change' in corso a Dubai.

Altre News in Rete:

Netanyahu: "Avanti fino alla distruzione di Hamas" | Gaza, si torna a combattere | Meloni: Erdogan può evitare l'escalation

...05: "L'Italia è al fianco del popolo israeliano" Giorgiaha avuto un breve incontro con il presidente di Israele, Isaak Herzog, a margine della. Lo comunica Palazzo Chigi....

Cop28, Meloni: «Non vogliamo cibi fatti in laboratorio». E annuncia che l’Italia darà 100 milioni al «Fondo... Corriere della Sera

Cop28, Meloni: "Ad Africa non serve beneficenza, ma competere ad armi pari" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Italy alongside Israeli people Meloni tells Herzog

(ANSA) - ROME, DEC 1 - Italy is alongside the Israeli people, Premier Giorgia Meloni told Israeli President Izaak Herzog on the sidelines of the COP28 UN climate summit in Dubai Friday, the premier's ...

Mo: Meloni vede Herzog, 'solidarietà Italia per nuovo attentato Hamas'

Dubai, 1 dic. (Adnkronos) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi un breve incontro con il Presidente dello Stato d’Israele, Isaak Herzog, a margine dei lavori della Cop28 in ...