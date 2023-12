Cop28 - Meloni a Dubai. Le ombre della guerra sul summit

(Di venerdì 1 dicembre 2023) (Adnkronos) – Lein Medio Oriente si allungano sulla, ilsul clima delle Nazioni Unite, a. Da ogni angolo del pianeta sono arrivati negli Emirati Arabi Uniti ben settantamila partecipanti, il numero più alto di sempre, con gli inevitabili contraccolpi del caso: ore di fila, sotto un sole torrido, per il ritiro dei badge da parte di delegati, giornalisti e addetti ai lavori. La presidente del Consiglio Giorgiaè giunta nel pomeriggio di ieri all'aeroporto Maktoum di. Sul volo presidenziale, con lei e il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, viaggiava anche un team di pediatri degli ospedali Bambino Gesù e Gaslini, chiamati a dare una mano ai colleghi emiratini impegnati nelle cure di bambini ...

Proprio in vista dei lavori della Conferenza,lo scorso 10 ottobre ha incontrato a Roma il presidente dellaAl Jaber, concordando in particolare su come i cambiamenti climatici ...

Proprio in vista dei lavori della Conferenza, Meloni lo scorso 10 ottobre ha incontrato a Roma il presidente della Cop28 Al Jaber, concordando in particolare su come i cambiamenti climatici ...

Cop 28 Dubai: hur man undviker misslyckanden genom att hjälpa de mest efterblivna länderna. Vem betalar och hur mycket för övergången

In sostanza chi paga e quanto. Ma non ne è stato fatto nulla. L’accordo è quindi ineludibile per chiudere dignitosamente la COP28. Oppure sarà un plateale fallimento. Cop 28 Dubai: la battaglia è ...