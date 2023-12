Cop28 | Meloni a Dubai Gutierres Onu apre la conferenza sul clima evocando l’apocalisse

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il destino dell’umanità è in bilico”, per questo occorre “agire subito”. Così il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in occasione della cerimonia di apertura del ‘Worldte Action Summit’, alladi. “I ghiacciai stanno scomparendo davanti ai nostri occhi – esordisce – provocando il caos in tutto il mondo: da frane e inondazioni, all’innalzamento del mare. Ma questo è solo un sintomo della malattia che mette in ginocchio il nostro. Una malattia che solo voi, leader globali, potete curare”.accolta da Guterres (Onu) La presidente del Consiglio, Giorgia, è arrivata nella notte nella sede dellaThe Expo City diper partecipare a ...