Cop28 | la Terra sull’orlo del baratro

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Da giovedì 30 novembre è in corso a Dubai, la capitale degli Emirati Arabi Uniti nel Golfo Persico, la, annuale Conferenza dell’ONU sul clima. Per gli analisti è la più difficile e al tempo stesso la più necessaria. Durerà fino al 12 dicembre. Si chiamaperché è la 28ª edizione: vi partecipano i rappresentanti di 195 paesi di tutto mondo. Dovranno illustrare i passi avanti rispetto agli obiettivi di lotta al cambiamento climatico indicati dagli Accordi di Parigi del 2015. In particolare è al centro dell’attenzione dellail livello dell’inarrestabile surriscaldamento terrestre. Secondo gli esperti e le intese intercorse fra paesi di ogni continente, non dovrà superare l’aumento di +1,5 gradi di temperatura media sulla. Foto X @LimaNoticia, incubo global warming Ma si sa ...