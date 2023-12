Cop28 | il giorno di Meloni Da lei solo 2 dichiarazioni in 4 mesi sulla crisi climatica L’analisi di Greenpeace | “Nel governo posizioni ambigue”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Arriva a Dubai per partecipare alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ma Giorgia– fino a oggi – si è distinta per la sua capacità di “ignorare lapiù urgente della nostra epoca”. È questo, infatti, ciò che emerge da una nuova analisi realizzata dall’Osservatorio di Pavia per conto diItalia e pubblicata proprio in contemporanea alla partecipazione della presidente del Consiglio allain corso, tra polemiche e conflitti di interesse, fino al 12 dicembre negli Emirati Arabi Uniti. Le– Se l’obiettivo teorico della Conferenza è quello di intensificare gli sforzi per il contrasto ai cambiamenti climatici, i leader politici italiani continuano a parlare pochissimo dell’argomento, anche neiin cui ...