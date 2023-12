Cook40 | Flavio Montrucchio torna con il programma di cucina su Rai 2

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Il cooking show vede al centro di ogni puntata laed un personaggio “noto” pronto are con l’aiuto di uno chef Riparte, ilrealizzato da Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Triangle e dedicato a chi amare ma non ha mai abbastanza tempo per farlo, in onda da sabato 2 dicembre alle 12.00 su Rai 2. Tante le novità della terza stagione, a partire dal nuovo conduttore,, che ospiterà in ogni puntata un personaggio noto a cui svelare i segreti di unadi qualità, veloce, ma ricca di sapori e creatività. La prima ospite sarà Elenoire Casalegno. Il cooking show, dove in 40 minuti si realizza un menù originale e gustoso di ben 3 portate, sarà l’occasione per conoscere meglio l’ospite ...