Controllo notturno dei carabinieri | ditta orafa trovata con 34 lavoratori irregolari

(Di venerdì 1 dicembre 2023) La notte scorsa durante un servizio ispettivo per il contrasto al lavoro sommerso, idel Nucleo Ispettorato del Lavoro e della Compagnia di Arezzo hanno ispezionato un’aziendadel territorio aretino all’interno del quale sono stati trovati 34tutti irregolarmente impiegati. Tra questi, sono 15 irisultati al“in nero”, 16 con visto non idoneo all’assunzione e 3 i clandestini senza regolare permesso di soggiorno per la permanenza sul territorio italiano. Ad operare il, oltre idel NIL e della locale Compagnia, vi era altro personale dell’Ispettorato del Lavoro di Arezzo e dell’INPS, i quali hanno rilevato numerose violazioni in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tre le quali ...

Altre News in Rete:

Nasconde 13 ovuli di droga negli slip, beccato dalla polizia: nei guai un 18enne

Infatti, durante unantidroga disposto dal Questore di Teramo, i poliziotti, impegnati nel turnosulla costa teramana, dopo aver visto uno strano movimento di una autovettura che ...

Controlli antidroga. Nei guai 18enne pescarese trovato dalla Polizia ... Questure sul web

'Dicembre in sicurezza', incremento dei controlli in città tra le 21 e le ... Comune di Desio

Hashish negli slip, nei guai un 18enne pescarese fermato a Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Notte movimentata per un 18enne pescarese che è stato fermato in Roseto degli Abruzzi dalla volante del Commissariato di Atri e trovato in possesso di sostanza ...

NOTTE MOVIMENTATA A ROSETO, LA POLIZIA ARRESTATO UN 18ENNE DOPO UN CONTROLLO ANTIDROGA

Notte movimentata per un 18 enne pescarese che è stato fermato in Roseto degli Abruzzi dalla volante del Commissariato di Atri e trovato in possesso di droga,Infatti, durante un controllo antidroga di ...