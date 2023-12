Contrasto alla violenza di genere | otto incontri di formazione | si parte lunedì

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn Corso di altasulladomestica è stato promosso dProcura della Repubblica. L’iniziativa, che terminerà il prossimo mese di giugno, si articola inper consentire la specializzazione per gli operatori territoriali. Un percorso finalizzato al precoce riconoscimento dellaintra-familiare e die per fornire nuove competenze condivise sul fenomeno nella sua complessità sociale, culturale, psicologica e giuridica.L’altadel corso consiste appunto nel fornire strumenti di valutazione al più ampio raggio e multidisciplinari per coloro i quali hanno contatti e si trovano a doversi confrontare con realtà difficili e drammatiche, al fine di scongiurare la vittimizzazione ...