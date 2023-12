Consistenze leggere | colori naturali ed effetto shimmer per attenuare le rughe | tutti i segreti per camuffare | con la sola luce | i segni d' espressione

Leggi su iodonna

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Oltre all’indispensabile skincare, anche il make up fa la sua parte nel minimizzare l’aspetto delle. Basta scegliere lepiù adatte per renderle meno visibili. L’errore più comune? Scegliere prodotti altamente coprenti, pesanti e correttivi. Per nascondere le, infatti, è meglio puntare su texture che uniformano l’incarnato e regalano una luminosità naturale, per, con la, idel tempo. Come ...