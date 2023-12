Consiglio comunale | una seduta scoppiettante a Qualiano

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Unaquella deldidello scorso 28 ottobre, tra presunta illegittimità e botta e risposta Non si può che definiree ricca di colpi di scena da far impallidire ladeldicelebrata lo scorso 28 novembre. Unache parte funestata da un presunto vizio di illegittimità prodotto in sede di convocazione. Si tratta della diffusione dell’ordine del giorno prima che venisse celebrata la conferenza dei capi gruppo. Riportammo tale stranezza in un articolo lo scorso 23 novembre. Prima di iniziare la discussione dei punti all’ordine del giorno nell’Assise cittadina di, il ...