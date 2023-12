Consap | Giacomoni “Sosteniamo Paese con oltre 40 tra fondi e attività”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Tutela, garanzia e protezione dei cittadini”. Così Sestino, presidente di, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy, sintetizza il lavoro della Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.“Abbiamo iniziato 30 anni fa con poche– ha sottolineato -, oggi siamo a40 trache gestiamo. Il core business è il fondo vittime della strada ma gestiamo anche quello per le vittime della mafia, dell'usura”.Un aiuto va anche agli studenti meritevoli. “Grazie a un'intuizione che il presidente Meloni, all'epoca ministro della Gioventù, ebbe nel 2010 – ha spiegato il presidente di-, fu istituito il fondo per l'accesso al credito bancario dei giovani studenti meritevoli. Un ...