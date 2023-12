Conference League | l’Aston Villa scrive all’Uefa | “Comportamento inaccettabile dei tifosi del Legia Varsavia”

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 dicembre 2023)ha presentato un reclamo ufficialeper ildeidelin occasione della sfida dialPark. 46 persone sono state arrestate in seguito alle violenze che hanno coinvolto iospiti prima del calcio d’inizio di giovedì sera. In particolare ipolacchi hanno lanciato dei razzi contro le forze dell’ordine, che li hanno trattenuti in un parcheggio per pullman vicino allo stadio prima di entrare. Secondo la polizia del West Midlands inoltre, quattro agenti sono rimasti feriti. Sebbene la partita sia iniziata in orario, nessun tifoso del club polacco è stato ammesso prima del calcio d’inizio. I ...