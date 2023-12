Conference League | HJK-Aberdeen sospesa per… palle di neve! – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 dicembre 2023), HJK-per qualche minuto a causa del lancio dei tifosi ospiti didi neve contro il portiere avversario Un caso probabilmente unico quanto accaduto ieri innella sfida tra HJK e. La sfida, finita poi in parità per 2-2 e che conferma l’eliminazione delle due squadre dalla competizione, ha subito una sospensione momentanea… per dellediThe HJK Helsinki vs.game has been paused by the ref due tofans throwing snowballs at the HJK Helsinki goalkeepic.twitter.com/Lqd2vybwdd — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) November 30, 2023 I tifosi scozzesi ...