Conference League | Fiorentina-Genk 2-1 | decidono Quarta e Gonzalez

La Fiorentina batte 2-1 il Genk in un match del gruppo F di Europa Conference League. Allo stadio 'Artemio Franchi' i belgi passano in vantaggio al 45' con Kayembe, ma i viola rimontano con i gol di Martinez al 4' di recupero della prima frazione e Beltran su rigore al 34' della ripresa. Nell'altro match del girone vittoria per 2-1 degli ungheresi del Ferencvaros sui serbi del Cukaricki. In classifica Fiorentina prima a quota 11, Ferencvaros a 9, Genk 6 e Cukaricki 0. Viola già sicuri della qualificazione, si assicurerebbero il primo posto e il passaggio agli ottavi di finale conquistando almeno un pari tra due settimane in trasferta con il Ferencvaros.