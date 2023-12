Condannato a 14 Anni per l' Orribile Delitto | Butta la Moglie Malata dal Ponte

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Chieti - Nella Corte d'Assise a Lanciano è giunta la sentenza per Angelo Bernardone, accusato di aver compiuto un atroce crimine: l'omicidio della, gettandola da una Casalbordino nel giorno di San Silvestro di duefa. Il giudice ha emesso una condanna a 14di carcere per l'imputato, mentre l'avvocato di parte civile dei figli ha ottenuto un risarcimento di 100mila euro per i giovani, i quali devolveranno l'importo a organizzazioni che combattono la violenza sulle donne. Angelo Bernardone, 74, ex metalmeccanico dell'area industriale della Val di Sangro, ha compiuto il gesto fatale il giorno di Santo Stefano del 2021, quando ha gettato la, Maria Rita Conese, 72di Alzheimer, in un ...