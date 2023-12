Concorso Università di Lecce | Assunzioni per Ricercatori

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Presso l’di, il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione ha annunciato la pubblicazione di unPubblico finalizzato alla selezione di 1 ricercatore a tempo determinato nel settore concorsuale 09/E4 – Dipartimento di ingegneria dell’innovazione.diperSi rende noto che l’del Salento ha ufficialmente avviato una procedura selettiva, come annunciato con il Decreto Rettorale n. 1006 in data 14 novembre 2023. Questa procedura è volta a selezionare un ricercatore per coprire un posto a tempo determinato, conformemente all’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La posizione aperta è parte integrante del Progetto “INTENSE – INtegrated ...