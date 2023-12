Concorso Banca D’Italia | 12 Posti per Operai

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 1 dicembre 2023) Presso laè stato annunciato unPubblico, con l’intento di selezionare candidati per l’assunzione a tempo indeterminato. In particolare, sono cercati 12di 3ª categoria con focus sul profilo tecnico operativo junior.per 12Laha comunicato l’avvio di unpubblico volto a selezionare candidati per l’assunzione a tempo indeterminato di 12di 3ª categoria con specializzazione nel profilo tecnico operativo junior. I requisiti richiesti per partecipare alincludono il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado ...