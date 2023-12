Con l’Ia città più smart e accessibili | ricercatore PoliMi sperimenta nuovo sistema

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 1 dicembre 2023) (Adnkronos) – Con l’Intelligenza Artificialepiùanche ai cittadini anziani o disabili. Fornire informazioni per l’tà fisica con l’aiuto di tecnologie e dispositivi di navigazione permetterebbe infatti di rendere lepiùe più inclusive. Un giovanedel Politecnico di Milano ha impiegato l’Intelligenza Artificiale per individuare le differenze tra strade e marciapiedi fatti di acciottolati, sanpietrini, laterizio, con altezze e larghezze molto variabili, che caratterizzano e rendono tipiche lestoriche, ma costituiscono un elemento di difficoltà per anziani e persone con disabilità motorie. La ricerca, pubblicata sulla rivista International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, ha rilevato ...