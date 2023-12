Come nascondere le chat WhatsApp con codice segreto nella nuova funzione

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 1 dicembre 2023) L’annuncio ufficiale è arrivato e tutti vorranno di certo sapereleconsecondo lafunzionalità appena introdotta. Nelle scorse ore infatti, Meta ha reso noto che è in distribuzione l’opzione per la quale sarà ancora più facile mantenere riservate conversazioni molto personali o con dati sensibili all’interno. LaLucchettoperle conversazioni più delicate (e non visualizzarlesolita lista, insieme a tutte le altre) era già stata introdotta nel corso dell’anno che volge al termine. Tuttavia, c’era la sola possibilità diledavvero private da occhi indiscreti con il ...