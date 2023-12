Come l’IA entra in azienda Rischi e benefici

Leggi su formiche

(Di venerdì 1 dicembre 2023) È un periodo in cui si discute parecchio di intelligenza artificiale, dell’impatto degli algoritmi sul lavoro e sugli strati sociali. Argomenti polarizzanti, trattati non senza un certo nervosismo. Dunque ogni tanto s’impone di parlarne in maniera non catastrofista. È così che Paolo Compostella, presidente Europe di Apco Worldwide, ha introdotto la conferenza “Intelligenza Artificiale tra miti e realtà. Storie di successo dall’Italia e dagli Stati Uniti”, tenutasi giovedì al Centro Studi Americani di Roma. L’apertura dei lavori è stata affidata ad Alessandro Musumeci, a capo della segreteria tecnica del sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione Alessio Butti, organo che tratta anche di IA e governance. Fornendo un’istantanea degli sforzi di regolamentazione in corso, l’addetto ai lavori ha evidenziatoil governo sia intenzionato a portare avanti il ...